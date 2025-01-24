Путин: Москва полностью выполнила обязательства по созданию кластера МГУ

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Правительство Москвы полностью выполнило свои обязательства по созданию кластера Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом заявил Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ.

Президент напомнил, что в декабре 2020 года было принято решение о завершении формирования инновационной долины "Воробьевы горы" к нынешнему юбилею МГУ.

"Не все намеченные планы удалось выполнить. Так же, как и капитальный ремонт главного здания, ряда учебных корпусов и общежитий", – сказал глава государства.

При этом, как отметил российский лидер, свои обязательства по проекту создания долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы. Оно построило флагманский кластер "Ломоносов", сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство территории, уточнил Путин.

Кластер "Ломоносов" открылся в конце января 2023 года. В нем работают лаборатории и конструкторские бюро, созданные как минимум 66 высокотехнологичными компаниями столицы. Сотрудники трудятся над проектами в областях информационных и промышленных технологий, биомедицины, экологии, робототехники, транспорта и микроэлектроники.

