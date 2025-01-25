Сергей Собянин рассказал о появлении улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

На юго-востоке Москвы улица имени героя Великой Отечественной войны Николая Сечкина заменила Проектируемый проезд № 4294. Об этом сообщил

Сергей Собянин.

Улица расположена в районе Печатники, где после войны жил Николай Иванович. Он получил свое звание за героизм при форсировании Днепра, успешное закрепление плацдарма и участие в освобождении ряда городов. Также он участвовал в Черниговско-Пропятской наступательной операции и форсировании нескольких рек.

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