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25 января, 15:15

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Сергей Собянин рассказал о появлении улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Сергей Собянин рассказал о появлении улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

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На юго-востоке Москвы улица имени героя Великой Отечественной войны Николая Сечкина заменила Проектируемый проезд № 4294. Об этом сообщил
Сергей Собянин.

Улица расположена в районе Печатники, где после войны жил Николай Иванович. Он получил свое звание за героизм при форсировании Днепра, успешное закрепление плацдарма и участие в освобождении ряда городов. Также он участвовал в Черниговско-Пропятской наступательной операции и форсировании нескольких рек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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