Путин заявил, что МГУ должен развивать преподавателей

Московский государственный университет должен взять на себя ответственность за профессиональное развитие школьных учителей и преподавателей естественных наук для вузов. Об этом заявил Владимир Путин во время заседания Попечительского совета МГУ.

По словам президента, работа вуза должна выстраиваться вокруг национальных целей развития, одна из которых – достижение технологического лидерства. Также президент обсудил проект создания нового кампуса и процесс создания Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

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