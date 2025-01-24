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24 января, 21:15

Общество

Путин заявил, что МГУ должен развивать преподавателей

Путин заявил, что МГУ должен развивать преподавателей

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Московский государственный университет должен взять на себя ответственность за профессиональное развитие школьных учителей и преподавателей естественных наук для вузов. Об этом заявил Владимир Путин во время заседания Попечительского совета МГУ.

По словам президента, работа вуза должна выстраиваться вокруг национальных целей развития, одна из которых – достижение технологического лидерства. Также президент обсудил проект создания нового кампуса и процесс создания Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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