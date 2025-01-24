Собянин: за год москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru 852 млн раз

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2024 году москвичи более 852 миллионов раз воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Этот показатель стал на 11% больше, чем в 2023 году. Мэр добавил, что гражданам доступны свыше 450 услуг и сервисов.

За прошлый год сервисом "Электронная медицинская карта" воспользовались свыше 349 миллионов раз, а к электронному дневнику школьника обратились 206 миллионов раз.

Число обращений с передачей показаний счетчиков воды и тепла достигло свыше 89 миллионов, а записью к врачу воспользовались больше 77 миллионов раз. Кроме того, горожане 3,2 миллиона раз записывались в кружки, спортивные секции и школы искусств, а еще 1,4 миллиона раз оформили карты москвича.



"С 2011 года количество обращений превысило 4,6 миллиарда раз", – заключил Собянин.

Ранее в электронный вид была переведена и первоначальная постановка на воинский учет. Теперь столичные юноши в год достижения ими 17 лет получат автоматическую рассылку с уведомлениями, такие же сообщения поступят их родителям.

Кроме того, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, также будет отправлено в личный кабинет на mos.ru.

