24 января, 13:06Мэр Москвы
Собянин: за год москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru 852 млн раз
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В 2024 году москвичи более 852 миллионов раз воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Этот показатель стал на 11% больше, чем в 2023 году. Мэр добавил, что гражданам доступны свыше 450 услуг и сервисов.
За прошлый год сервисом "Электронная медицинская карта" воспользовались свыше 349 миллионов раз, а к электронному дневнику школьника обратились 206 миллионов раз.
Число обращений с передачей показаний счетчиков воды и тепла достигло свыше 89 миллионов, а записью к врачу воспользовались больше 77 миллионов раз. Кроме того, горожане 3,2 миллиона раз записывались в кружки, спортивные секции и школы искусств, а еще 1,4 миллиона раз оформили карты москвича.
"С 2011 года количество обращений превысило 4,6 миллиарда раз", – заключил Собянин.
Ранее в электронный вид была переведена и первоначальная постановка на воинский учет. Теперь столичные юноши в год достижения ими 17 лет получат автоматическую рассылку с уведомлениями, такие же сообщения поступят их родителям.
Кроме того, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, также будет отправлено в личный кабинет на mos.ru.