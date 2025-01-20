Москвичи направили на благотворительность более 12 млн рублей с помощью сервиса на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи в декабре 2024 года направили на благотворительность более 12 миллионов рублей при помощи сервиса на mos.ru, рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

"Эта сумма на 26% превышает предыдущий рекорд по размеру помощи за месяц, который был зафиксирован в декабре 2023 года", – добавил замруководителя.

Фролов напомнил, что благотворительный сервис работает уже четыре года, позволяя гражданам помочь попавшим в беду людям и животным. Средства пошли на оплату лечения и покупку лекарств, поддержку детей, семей и одиноких людей, постройку вольеров и закупку корма для животных, а также другие важные дела.

"Горожане делали пожертвования со страницы сервиса, при оплате ежемесячных счетов, подписывались на регулярную поддержку, открывали собственные благотворительные сборы", – рассказал Фролов

На сервисе портала мэра и правительства Москвы представлено 97 проверенных НКО, которые ведут социально значимую деятельность, числятся в специальном реестре и регулярно отчитываются об использовании собранных средств, рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

"С каждым годом мы наблюдаем за тем, как растет объем помощи от неравнодушных москвичей", – отметила она.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за 11 месяцев 2024 года жители города направили на благотворительные цели свыше 374 миллионов рублей. Из них свыше 74 миллионов рублей москвичи направили при помощи сервиса mos.ru, что почти на треть больше показателя 2023 года.

