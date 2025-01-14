Москвичам рассказали о безопасных способах участия в благотворительности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты столичного департамента информационных технологий (ДИТ) и ГУ МВД РФ в рамках городского онлайн-проекта "Перезвони сам" рассказали москвичам, как защититься от мошенников, перечисляя деньги на благотворительность, передает портал мэра и правительства города.

В ходе лекции участники ознакомились с методами проверки организации перед внесением платежа, научились распознавать надежные фонды от мошенников, а также получили четкие и практичные инструкции, благодаря которым они смогут делать пожертвования без опасений.

Специалисты ДИТ объяснили, что злоумышленники обычно пользуются тем, что пожертвования зачастую делаются анонимно, что затрудняет отслеживание результата. Например, одна из распространенных схем обмана в этой области – это перевод средств на личные карты или использование поддельных аккаунтов от имени нуждающихся людей или организаций.

Сюда же можно отнести сбор пожертвований в общественных местах с высокой проходимостью, а также нецелевое использование полученных средств и многое другое.

По словам руководителя проекта "Перезвони сам", мошенники в своих манипуляциях стараются воздействовать на эмоции, вызывая жалость, давя на чувство справедливости, чем и не дают возможности принять взвешенное решение.

"На семинаре проекта участники узнали больше о том, как устроены благотворительные организации, можно ли давать деньги людям с коробками для сборов у метро и на фестивалях, как проверить фонд перед внесением пожертвования и какие приемы используют злоумышленники для обмана неравнодушных людей", – рассказала она.

Надежные благотворительные организации собирают средства на официальный расчетный счет, регулярно предоставляют информацию о том, как были использованы полученные средства. Кроме того, на своих сайтах они размещают сведения о регистрации НКО и ее учете в налоговой службе.

Аферистов также выдают сообщения, написанные напрямую через личные сообщения в мессенджерах и соцсетях. Надежные организации, в свою очередь, для сбора средств используют публичные ресурсы.

Эксперты также обратили внимание на людей, собирающих деньги в специальные боксы. Перед тем как внести пожертвование, стоит проверить ящик: для защиты средств они должны быть опечатаны, на них также указывается информация об организации. Кроме того, у самих волонтеров можно узнать об акции, сборе, деятельности фонда и задать им другие уточняющие вопросы.

Горожанам рекомендуют проверить, соответствуют ли реквизиты получателя указанным в аккаунте, не используются ли чужие или стоковые фотографии, нет ли эмоционального давления или запугивания. Участвующий в благотворительности также имеет право запросить документы о болезни и заключение врача, выяснить обоснование сбора конкретной суммы.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали просить своих жертв установить новые приложения ЖКХ. Такие программы предназначены для получения удаленного доступа к телефонам и кражи денег.

В ведомстве рекомендовали не открывать подозрительные ссылки, проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом личной информации, а также не устанавливать приложения из сомнительных источников.

