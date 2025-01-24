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24 января, 13:15

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Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

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На Московском скоростном диаметре открыли новую эстакаду, которая стала самой длинной за пределами МКАД. Длина объекта составила 630 метров, он соединяет МСД с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. По словам Сергея Собянина, такие дорожные проекты помогают разгружать основные магистрали и экономить время автомобилистам.

Строительство на МСД продолжается: ведутся работы над тоннелем под Бакинской улицей и пятью эстакадами. В прошлом году на этом направлении запустили дорогу от станции метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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