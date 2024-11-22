"Московский патруль": столичные правоохранители раскрыли кражу картины

Преступление на художественной выставке раскрыли столичные полицейские. Молодой человек похитил картину "Счастье любит тишину". Разговаривая с кем-то по телефону, снял полотно с мольберта и скрылся. По этой записи с камер наблюдения оперативники быстро "срисовали" ценителя искусства и задержали его.

Искусствоведы оценили стоимость картины в сотню тысяч рублей. Вместе с другими работами на тему азиатской культуры она была представлена на выставке "Свет Азии" в галерее "Арт-Коммуна".

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