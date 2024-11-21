СК задержал подозреваемого в убийстве одного охотника в Талдомском лесу

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи задержали подозреваемого в убийстве одного охотника и попытке застрелить другого в Талдомском лесу, передает пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 17 ноября. В ведомстве подчеркнули, что 41-летний местный житель подстрелил двух мужчин, осуществляющих охоту. В результате один из них скончался, а другой своевременно получил медпомощь.

В данный момент подозреваемого допрашивают следователи и криминалисты, чтобы выяснить мотив преступления и все обстоятельства. Кроме того, сотрудники органов уже провели обыск по месту жительства стрелка, в ходе которого были изъяты ружья и патроны.

Следователи также назначили ряд экспертиз и запланировали проведение психолого-психиатрической.

Между тем в США охотник выстрелил в пару, потому что перепутал их с оленем. По информации местного СМИ, 20-летний Кристофер Келле Макдональд отправился на ночную охоту одновременно с супружеской парой, вышедшей на выгул собаки.

Из-за густой растительности Макдональд не разглядел человеческие силуэты и воспринял шуршание листьев и треск веток за звуки приближающегося оленя. Он сделал три серии выстрелов из ружья и ранил пару. Женщина погибла, а мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Сам охотник скрылся с места преступления.

