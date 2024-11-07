The Independent: в США охотник перепутал людей с оленем и подстрелил их

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В Соединенных Штатах охотник выстрелил в пару, которая гуляла с собакой, потому что перепутал их с оленем. Об этом пишет The Independent.

По данным издания, 20-летний Кристофер Келле Макдональд 29 октября отправился на ночную охоту. Около 20:00 он находился на природной туристической тропе рядом с городом Саммервиль в штате Южная Каролина. В то же время вдоль тропы 54-летняя Лори Винд и ее супруг выгуливали собаку.

Из-за густой растительности Макдональд не разглядел человеческие силуэты и воспринял шуршание листьев и треск веток за звуки приближающегося оленя. Он сделал три серии выстрелов из ружья и ранил супружескую пару. Женщина погибла, а мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Сам охотник скрылся с места преступления.

Свидетели инцидента указали на Макдональда как на возможного преступника. Но через сутки он сам пришел в полицейский участок с повинной. Как рассказали полицейские, он сотрудничает со следствием "до определенной степени". Мужчину арестовали, однако вскоре выпустили под залог. Ему предъявлены обвинения.

Ранее охотник в Свердловской области застрелил девушку, приняв ее за дикое животное. По версии следствия, он выстрелил из карабина, пытаясь попасть в зверей, обнаруженных через тепловизионный прицел.

Однако на линии огня оказалась девушка, которую мужчина принял за животное. Пострадавшая скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.