Двое мужчин похитили у фаната "Динамо" одежду и атрибутику в Москве

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Двое мужчин похитили у 16-летнего фаната московского футбольного клуба "Динамо" одежду и атрибутику. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. По данным ведомства, 18-летний и 33-летний мужчины подошли к подростку, схватили его за руки и сняли с шеи шарф с атрибутикой "Динамо". Следом они заставили молодого человека снять и отдать толстовку, а затем злоумышленники выкрали из портфеля два шарфа и флаг с символикой столичного футбольного клуба. После этого нападавшие скрылись.

Позднее полицейские задержали 33-летнего москвича на улице Миклухо-Маклая, а 18-летнего жителя Подмосковья – на Новочеремушкинской улице. Ущерб от их действий составил примерно 10 тысяч рублей. На злоумышленников завели уголовное дело по статье о грабеже.

Задержанные и материалы по их действиям переданы в следственные органы для дальнейшего расследования.

Ранее сотрудники столичной полиции задержали 19-летнего жителя Калмыкии, который похитил у незнакомца телефон стоимостью 90 тысяч рублей.

Ранее судимый молодой человек увидел у прохожего в руках телефон и попросил его сделать звонок. Когда потерпевший потребовал смартфон обратно, злоумышленник ударил его и скрылся с места преступления. После кражи он продал телефон, а вырученные деньги потратил на личные расходы.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж".

