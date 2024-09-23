В Москве возбуждено уголовное дело после нападения на мотоблогера АнютуМини

Фото: vk.com/Анна Макаренкова

На северо-западе Москвы неизвестный напал на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как АнютаМини. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Нападение произошло в субботу, 21 сентября, на Волоколамском шоссе. Злоумышленник пытался угнать мотоцикл блогера, однако ему не удалось это делать, после чего он распылил в лицо потерпевшей содержимое баллончика, украл телефон и скрылся.

Собеседник агентства рассказал, что дело возбуждено по статье "Грабеж", совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Полиция ведет розыск преступника, изучая записи с камер видеонаблюдения, на которых мог быть запечатлен мужчина.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревали в избиении девушки возле торгового центра на Новоясеневском проспекте. Причиной нападения стал отказ девушки познакомиться. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

