Сотрудник пункта выдачи товаров избил пожилого мужчину в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудник пункта выдачи товаров напал на пожилого мужчину в столице. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По предварительным данным, 19 сентября на улице Бирюлевская сотрудник пункта выдачи товаров несколько ударил мужчину в область головы, а затем толкнул, от чего пожилой человек упал", – уточняется в публикации ведомства.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее 25-летний агрессивный мужчина напал на 83-летнего пенсионера в вестибюле станции "Орехово" московского метро. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В прокуратуре заявили, что мужчина беспричинно нанес пожилому гражданину несколько ударов руками.

