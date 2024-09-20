20 сентября, 22:14Происшествия
Сотрудник пункта выдачи товаров избил пожилого мужчину в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Сотрудник пункта выдачи товаров напал на пожилого мужчину в столице. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.
"По предварительным данным, 19 сентября на улице Бирюлевская сотрудник пункта выдачи товаров несколько ударил мужчину в область головы, а затем толкнул, от чего пожилой человек упал", – уточняется в публикации ведомства.
Надзорное ведомство намерено проконтролировать ход расследования данного инцидента.
Ранее 25-летний агрессивный мужчина напал на 83-летнего пенсионера в вестибюле станции "Орехово" московского метро. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В прокуратуре заявили, что мужчина беспричинно нанес пожилому гражданину несколько ударов руками.
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