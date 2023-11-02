Мужчина напал на пенсионера в вестибюле станции метро "Орехово"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Агрессивный мужчина напал на пенсионера в вестибюле станции "Орехово" московского метро. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

"25-летний злоумышленник в вестибюле станции метро "Орехово" подошел к 83-летнему мужчине и беспричинно нанес ему несколько ударов руками. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство проконтролирует ход расследования данного инцидента. Специалисты намерены установить все обстоятельства случившегося и привлечь нападавшего к ответственности.

Ранее сообщалось, что Серпуховская городская прокуратура начала проверку после видеозаписи с избиением подростка в подмосковном Серпухове.

Известно, что группа подростков находилась в торговом центре. В какой-то момент они вывели своего сверстника из здания, а после несколько раз ударили его по голове и телу. Избиение мальчика сняли на видео, а потом распространили в Сети с помощью мессенджеров и соцсетей.



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