02 ноября, 10:08Происшествия
Мужчина напал на пенсионера в вестибюле станции метро "Орехово"
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Агрессивный мужчина напал на пенсионера в вестибюле станции "Орехово" московского метро. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.
"25-летний злоумышленник в вестибюле станции метро "Орехово" подошел к 83-летнему мужчине и беспричинно нанес ему несколько ударов руками. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", – говорится в публикации.
Надзорное ведомство проконтролирует ход расследования данного инцидента. Специалисты намерены установить все обстоятельства случившегося и привлечь нападавшего к ответственности.
Ранее сообщалось, что Серпуховская городская прокуратура начала проверку после видеозаписи с избиением подростка в подмосковном Серпухове.
Известно, что группа подростков находилась в торговом центре. В какой-то момент они вывели своего сверстника из здания, а после несколько раз ударили его по голове и телу. Избиение мальчика сняли на видео, а потом распространили в Сети с помощью мессенджеров и соцсетей.
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