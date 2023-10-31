Прокуратура начала проверку после видео с избиением мальчика в Серпухове

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Серпуховская городская прокуратура начала проверку после видеозаписи с избиением подростка в подмосковном Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, 29 октября группа подростков находилась в торговом центре в Серпухове. В какой-то момент они вывели своего сверстника из здания, а после несколько раз ударили его по голове и телу. Избиение мальчика сняли на видео, а потом распространили в Сети с помощью мессенджеров и соцсетей.

Личности подростков, избивших сверстника, установлены. Территориальный отдел полиции возбудил в отношении их родителей дела об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Также Серпуховская прокуратура внесла в образовательные учреждения, где обучаются нападавшие, представления в связи с ненадлежащей организацией работы по формированию законопослушного поведения детей.

Прокурорская проверка продолжается. По ее результатам дадут всестороннюю оценку работы органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

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