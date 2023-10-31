Житель Башкирии забил бабушку до смерти и спрятал тело в морозильник

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Житель Зианчуринского района Башкирии до смерти избил свою бабушку, после чего спрятал ее тело в морозильную камеру. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Отмечается, что в конце июля дочь пропавшей 85-летней жительницы села Идяш написала заявление в полицию. Она сообщила, что ее мать и 30-летний сын проживали вместе. Когда она приехала их навестить, то никого не обнаружила дома, из хозяйства же пропали две коровы.

В сообщении уточнили, что женщина позвонила сыну и спросила о бабушке. Он ответил, что отвез ее в село Исянгулово для организации надлежащего ухода, но не сказал, куда именно, а после перестал выходить на связь.

Правоохранители обнаружили внука в Уфе, где он подрабатывал разнорабочим. Во время допроса он сначала говорил, что бабушка скончалась, а он спрятал ее тело в морозильный ларь на территории домовладения, потому что боялся уголовной ответственности, продал коров и уехал в город.

Тело пенсионерки обнаружили во время осмотра домовладения. Судебно-медицинская экспертиза установила у нее телесные повреждения. Обвиняемый сознался в содеянном, добавили в ведомстве.

Мужчина сообщил, что в один из дней он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и бабушкой произошел конфликт, он ее несколько раз ударил руками и ногами по голове и иным частям тела. Утром внук обнаружил, что пенсионерка не подает признаков жизни, и принял решение спрятать тело.

Фигурант обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Его арестовали, говорится в тексте.

По информации МВД по Башкирии, обвиняемый злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал и недавно освободился из мест заключения, где отбывал наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина после совершения преступления скрывался на территории садового товарищества в пригороде Уфы, считают в полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина задушил собственного отца в квартире жилого дома на Ярославском шоссе в Москве. Злоумышленника уже задержали. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого жителя Москвы подмосковный суд приговорил к пожизненному лишению свободы за убийство родителей из корыстных побуждений, а также за умышленное уничтожение их имущества.

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