Москвича приговорили к пожизненному заключению за убийство родителей

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Жителя Москвы подмосковный суд приговорил к пожизненному лишению свободы за убийство родителей из корыстных побуждений, а также за умышленное уничтожение их имущества. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По материалам дела, 9 июня прошлого года 33-летний мужчина приехал к родителям в загородный дом, находящийся в СНТ "Электрозаводец", чтобы совершить их убийство ради наследства. Следователи отметили, что приблизительная стоимость имущества составляла примерно 13 миллионов рублей.

Зайдя в дом, москвич сперва нанес ножом ранения отцу, а после задушил мать. Через некоторое время злоумышленник решил поджечь дом, однако на следующий день, когда он вернулся на место преступления, обнаружил, что возгорания не произошло, поэтому снова устроил пожар.

Сперва криминалисты определили, что погибшие скончались из-за неосторожного обращения с огнем, но по итогам детальной экспертизы был установлен криминальный характер смерти пенсионеров. Несмотря на поджог дома, следствие смогло доказать, что именно сын расправился со своими родителями.

"На подошве кроссовка мужчины была обнаружена капля крови, принадлежавшая одному из потерпевших. Кроме этого, были изучены видео с камер наблюдения, содержимое мобильных устройств. Получены заключения генетических, биологических, пожаро-технической, оценочной и других экспертиз", – заключили в СК.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на свою супругу и дочь на улице Южнобутовской в Москве, после чего выпал с 6-го этажа дома. Женщина и ее дочь смогли выбежать из квартиры на лестничную площадку, отмечалось, что их жизни ничего не угрожает.

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