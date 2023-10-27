Мужчина задушил своего отца в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина задушил собственного отца в квартире жилого дома на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 34-летний злоумышленник сначала бил лежащего на полу отца по голове и телу. После этого он обхватил его за шею и начал душить. В результате от полученных травм 61-летний потерпевший скончался.

Отмечается, что злоумышленника уже задержали. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд в Якутии арестовал местного 59-летнего жителя по обвинению в убийстве четырех человек.

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в двух мужчин и двух женщин. Поводом для этого стала личная неприязнь арестованного.

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