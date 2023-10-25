Жителя Якутии арестовали по делу об убийстве четырех человек

Фото: СК РФ по Республике Саха (Якутия)

Суд в Якутии арестовал местного 59-летнего жителя по обвинению в убийстве четырех человек. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел на дачном участке в городе Мирном. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в мужчин 1978 и 1981 годов рождения, а также в женщин 1986 и 1987 годов рождения. Мотивом для убийства четырех человек стала личная неприязнь арестованного.

"От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте преступления", – сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего мужчине предъявили обвинения по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Убийство двух или более лиц"). Суд отправил его под стражу.

Ранее в диване съемной квартиры в Санкт-Петербурге обнаружили тело женщины. На нем не было признаков насильственной смерти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.



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