23 октября, 13:37Происшествия
Тела четырех человек с огнестрельными ранениями обнаружили в Якутии
Фото: СУ СК России по республике Саха (Якутия)
Двух женщин и двух мужчин убили в городе Мирный в Якутии. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Тела четырех человек следователи обнаружили вечером 22 октября. В связи с этим СК завел уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от председателя регионального комитета Константина Антохова доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", – добавили в сообщении.
Ранее владельца бара в Перми застрелили рядом с его заведением. Расследование уголовного дела поставил на контроль глава СУ СК РФ по Пермскому краю.
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