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23 октября, 13:37

Происшествия

Тела четырех человек с огнестрельными ранениями обнаружили в Якутии

Фото: СУ СК России по республике Саха (Якутия)

Двух женщин и двух мужчин убили в городе Мирный в Якутии. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Тела четырех человек следователи обнаружили вечером 22 октября. В связи с этим СК завел уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от председателя регионального комитета Константина Антохова доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", – добавили в сообщении.

Ранее владельца бара в Перми застрелили рядом с его заведением. Расследование уголовного дела поставил на контроль глава СУ СК РФ по Пермскому краю.

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