Владельца бара в Перми убили у его заведения

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Владельца бара в Перми застрелили рядом с его заведением. Об этом заявила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В одном из баров из огнестрельного оружия был ранен мужчина 1963 года рождения, который скончался на месте происшествия", – сообщает ведомство.

Следователи завели уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия").

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Кроме того, вместе с полицейскими они проводят следственные и процессуальные действия для установления личности преступника и его розыска.

Расследование уголовного дела находится на контроле главы СУ СК РФ по Пермскому краю.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента в подмосковном Щелкове. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил с балкона из травматического пистолета в ногу 19-летней девушки.

По факту произошедшего в отношении стрелка возбудили дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Хулиганство").

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