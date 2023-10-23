23 октября, 14:06Происшествия
Омича обвиняют в убийстве своей беременной девушки из-за сломанной аудиоколонки
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неоднократно судимый житель Омска задержан по обвинению в убийстве своей беременной девушки, которая пожаловалась на неработающую музыкальную колонку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Там уточнили, что инцидент произошел ночью 21 октября. По данным следствия, 35-летний мужчина и его 18-летняя сожительница распивали алкоголь в компании с приятелем в частном доме на Средней улице в Омске. Мужчины отошли, а когда вернулись, девушка сказала, что музыкальная колонка перестала работать. Обвиняемого это разозлило, и он начал избивать потерпевшую.
В результате от полученных травм она скончалась на месте. После этого мужчина перенес тело в надворную постройку и пытался скрыть следы преступления, сказали в пресс-службе.
Как рассказали очевидцы, обвиняемый прыгал на животе девушки и кричал, что та недостойна быть матерью его ребенка, добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство беременной". СК требует арестовать задержанного.
Ранее сообщалось, что женщина в ходе ссоры убила своего знакомого в квартире жилого дома на юге Москвы. Она ударила его ножом, от полученных травм мужчина скончался на месте.
Женщина уже задержана. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ее привлечение к уголовной ответственности за убийство.
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