Омича обвиняют в убийстве своей беременной девушки из-за сломанной аудиоколонки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неоднократно судимый житель Омска задержан по обвинению в убийстве своей беременной девушки, которая пожаловалась на неработающую музыкальную колонку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Там уточнили, что инцидент произошел ночью 21 октября. По данным следствия, 35-летний мужчина и его 18-летняя сожительница распивали алкоголь в компании с приятелем в частном доме на Средней улице в Омске. Мужчины отошли, а когда вернулись, девушка сказала, что музыкальная колонка перестала работать. Обвиняемого это разозлило, и он начал избивать потерпевшую.

В результате от полученных травм она скончалась на месте. После этого мужчина перенес тело в надворную постройку и пытался скрыть следы преступления, сказали в пресс-службе.

Как рассказали очевидцы, обвиняемый прыгал на животе девушки и кричал, что та недостойна быть матерью его ребенка, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство беременной". СК требует арестовать задержанного.

Ранее сообщалось, что женщина в ходе ссоры убила своего знакомого в квартире жилого дома на юге Москвы. Она ударила его ножом, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщина уже задержана. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ее привлечение к уголовной ответственности за убийство.

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