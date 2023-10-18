Житель подмосковной Балашихи убил мать-пенсионерку и покончил с собой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковной Балашихе 41-летний мужчина убил собственную мать и покончил с собой. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального СК России.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято два мобильных телефона, смывы со следов крови, следы пальцев и ладоней. Проводятся допросы", – отмечается в СК.

По данным следователей, житель Балашихи находился в квартире своей 66-летней матери. 18 октября, примерно в 00:35, он нанес ей телесные повреждения, а затем покончил жизнь самоубийством.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Кроме того, по факту обнаружения тела мужчины организована проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в квартире в Приморском районе. Подозреваемым по этому делу проходит ее муж. Он находится в больнице после попытки самоубийства.

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве около ТЦ