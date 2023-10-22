Женщина в ходе ссоры убила своего знакомого в квартире жилого дома на юге Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина был убит ножом в квартире жилого дома на улице Ереванская. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что мужчину убила его знакомая, приехавшая к нему в гости.

"Ночью в квартире жилого дома на улице Ереванская 49-летняя женщина в ходе возникшей ссоры нанесла ножом один удар своему знакомому, к которому приехала в гости. В результате мужчина 1982 года рождения скончался на месте", – указано в сообщении.

Женщину уже задержали, Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ее привлечение к уголовной ответственности за убийство.

Ранее сообщалось, что в Балашихе 41-летний мужчина убил собственную мать и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Также по факту обнаружения тела мужчины началась проверка.

До этого стало известно, что вечером 24 сентября 36-летний житель Омска после ссоры с супругой на тему развода из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей 3 и 5 лет, после чего покончил с собой.

30-летней супруге и двум детям в возрасте одного года и семи лет удалось спастись.

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