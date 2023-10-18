Расчлененное мужское тело нашли в реке у трассы "Скандинавия" в Ленобласти

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Расчлененное мужское тело нашли в реке у трассы А-181 "Скандинавия" в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Там рассказали, что тело нашли в реке Перовке в районе моста, расположенного на 83-м километре трассы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что фрагменты тела также обнаружили на проезжей части.

Двумя днями ранее, 16 октября, вблизи СНТ "Коммунарка-1" в ТиНАО нашли женское тело с ножевым ранением шеи.

Прокуратура ТиНАО организовала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство" и установлении личности преступника.

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