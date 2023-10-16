Тело женщины с ножевым ранением шеи нашли в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело женщины с ножевым ранением шеи обнаружили вблизи СНТ "Коммунарка-1" в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Прокуратора ТиНАО по итогам организованной проверки примет процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и установлении личности злоумышленника.

Ранее сообщалось, что жителя Пензы задержали по подозрению в убийстве девушки. 10 октября, будучи в нетрезвом состоянии, он находился в подъезде дома со своей знакомой. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина толкнул девушку и та упала в проем между лестничными маршами. Он полученных травм она скончалась.

Возбуждено уголовное дело статье "Убийство". С подозреваемым работают следователи.

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве около ТЦ