Женское тело нашли в диване съемной квартиры Петербурга

Фото: Следственный комитет РФ

Женское тело обнаружили в диване в съемной квартире Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.

По информации ведомства, съемная квартира расположена в одном из домов на проспекте Космонавтов. Там в ящике дивана 23 октября нашли женское тело, предположительно, 28-летней уроженки Узбекистана без видимых признаков насильственной смерти.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Продолжается осмотр места происшествия, назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую, чтобы установить причину и время смерти.

По информации некоторых телеграм-каналов, 10 октября квартиру арендовали парень и девушка, оба уроженцы Узбекистана. 11 октября в квартиру пришла уборщица, навела порядок, но не заглядывала в ящик дивана. Спустя две недели арендодатель приехал в квартиру, потому что пара не выходила на связь и не платила аренду, и нашел убитую.

Ранее сообщалось, что женщина в ходе ссоры убила своего знакомого в квартире жилого дома на юге Москвы. Она ударила его ножом, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемая уже задержана. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение ее к уголовной ответственности за убийство.

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