Покупательница квартиры Долиной будет добиваться мирового соглашения

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Юрист Полины Лурье, которая приобрела квартиру у народной артистки РФ Ларисы Долиной, заявила о своем намерении достичь мирового соглашения с представителями артистки, сообщает газета "Известия".

В Хамовническом районном суде Москвы 12 ноября прошло очередное слушание по встречным искам Долиной и Лурье. Заседание проходило в закрытом режиме. В ходе процесса был допрошен свидетель, представляющий одну из сторон.

По результатам встречи адвокат Лурье заявила о том, что они готовы к заключению мирового соглашения. В данный момент осуществляется сбор информации по делу.

В свою очередь, адвокат Долиной отказалась от комментариев.

Певица стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники убедили ее в том, что ее недвижимостью в Ксеньевском переулке якобы заинтересовались преступники. Поверив им, артистка продала жилье, а деньги от сделки перевела на "безопасный счет".

Выяснилось, что исполнительница отправляла аферистам и иные средства. Общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

Суд позднее арестовал женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая, по словам следователей, забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам.

В рамках дела также задержан и 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Согласно версии правоохранителей, он покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами организованной группы, получал похищенные деньги на подконтрольные ему банковские карты, обналичивал их и передавал соучастникам.

Долина же направила в суд иск с требованием о возвращении квартиры, но жительница Москвы Лурье, ставшая хозяйкой этой недвижимости, подала к певице встречный иск. Квартира остается арестованной после возбуждения дела о мошенничестве.