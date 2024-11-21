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21 ноября, 07:00

Политика

Новости мира: во Франции фермеры заблокировали порт Бордо

Новости мира: во Франции фермеры заблокировали порт Бордо

ВС РФ уничтожили орудия батареи ВСУ на южно-донецком направлении

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Протесты фермеров во Франции набирают все новые обороты. На этот раз аграрии заблокировали въезд в порт Бордо. Они продолжают требовать от властей неприсоединения к соглашению о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком. По мнению экспертов, такое решение может вытеснить европейские товары, сделав их неконкурентоспособными. Накануне фермеры заблокировали часть шоссе, ведущих к Парижу, всего в разных регионах страны запланировано порядка 80 манифестаций.

На юго-западе Исландии начал извергаться вулкан. По информации экстренных служб, жителей близлежащего города Гриндавик и геотермального спа-комплекса Blue Lagoon успешно эвакуировали. На территории острова находятся 33 активные вулканические системы. С 2021 на полуострове Рейкьянес произошло несколько извержений: предыдущее в августе этого года.

В Дубае изготовили и представили слиток золота с рекордным весом 300 килограммов, его презентовали на церемонии закрытия конференции Dubai Metals 2024. Изделие уже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой золотой слиток в истории. Между тем, Россия вышла на четвертое место в мире по спросу на драгоценности из желтого металла, обогнав ОАЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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