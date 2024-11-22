Шторм с волнами от 4 до 6 метров ожидается у побережья Сахалина и Курил

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Шторм с волнами от 4 до 6 метров ожидается в предстоящие выходные в Охотском море у побережья Сахалина и Курил. Об этом ТАСС сообщило региональное управление Росгидромета.

Опасное волнение прогнозируется вечером 23 ноября и сохранится до вечера 24 ноября. Высота волн может составить 6 метров и более при северном и северо-западном ветре, который будет дуть со скоростью 25–30 метров в секунду.

Кроме того, в ночь на 24 ноября и до конца дня у охотоморского побережья курильского острова Итуруп ожидается шторм с высотой волн от 4 метров. Возможно подтопление береговых объектов.

Между тем 14 ноября тайфун "Усаги" обрушился на провинцию Кагаян на Филиппинах. Максимальная скорость ветра в районе тайфуна достигала 49 метров в секунду. При этом порывы ветра были еще сильнее – до 66 метров в секунду. Власти приняли решение об эвакуации более 20 тысяч человек.

"Усаги" стал пятым по счету тайфуном, обрушившимся на Филиппины за последние три недели. На этой неделе на остров уже обрушился тайфун "Тораджи".