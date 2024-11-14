Тайфун "Усаги" обрушился на Филиппины

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Тайфун "Усаги" обрушился в четверг, 14 ноября, на провинцию Кагаян на Филиппинах, сообщает Associated Press.

Максимальная скорость ветра в районе тайфуна достигала 49 метров в секунду. При этом порывы ветра были еще сильнее – до 66 метров в секунду.

Метеорологи предупредили о возможных сильных дождях и сходах грунта. В некоторых местах у берега высота волн во время шторма может дойти до трех метров.



Видео: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Власти приняли решение об эвакуации более 20 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, тайфун продолжит свое движение в северо-западном направлении, после чего направится в сторону Тайваня.

"Усаги" стал пятым по счету тайфуном, обрушившимся на Филиппины за последние три недели. На этой неделе на остров уже обрушился тайфун "Тораджи".

Ранее были эвакуированы около 17 тысяч человек из той же провинции на фоне угрозы тайфуна "Иньсин". Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями были временно приостановлены занятия в ряде школ, также по указу президента страны Фердинанда Маркоса – младшего все государственные ведомства приведены в состояние повышенной готовности.