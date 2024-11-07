AFP: около 17 тыс чел эвакуированы на севере Филиппин из-за угрозы тайфуна

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Примерно 17 тысяч человек эвакуированы из прибрежных районов в провинции Кагаян на севере Филиппин на фоне угрозы тайфуна "Иньсин". Об этом пишет агентство AFP, ссылаясь на представителя местной спасательные службы Руэли Рапсинга.

По его предположениям, число эвакуированных может возрасти. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями были временно приостановлены занятия в ряде школ, также по указу президента страны Фердинанда Маркоса – младшего все государственные ведомства приведены в состояние повышенной готовности.

Как отмечает агентство, "Иньсинь" может стать третьим за менее чем месяц циклоном, обрушившимся на Филиппины.

В начале сентября на прибрежную зону северной части Вьетнама обрушился тайфун. В результате последовавшего за "Яги" мощного паводка погибли и пропали без вести по меньшей мере 324 человека. Ущерб, по предварительной оценке, превысил 2 миллиарда долларов.

Владимир Путин в ходе встречи с председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна. Россия также передала Вьетнаму гумпомощь для преодоления последствий. Гуманитарный груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости общим весом более 35 тонн.