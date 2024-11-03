03 ноября, 18:49Происшествия
"Красное" предупреждение объявлено в испанской Валенсии из-за угрозы ливней
Фото: AP Photo/Hugo Torres
"Красное" предупреждение из-за угрозы ливней вновь объявлено в Валенсии, сообщает государственное метеорологическое агентство Aemet.
Согласно прогнозу агентства, в ближайшие часы в районе южного побережья Валенсии ожидается сильный дождь с грозой. За один час может выпасть более 90 литров осадков. Метеорологи прогнозируют кратковременный ливень.
Предупреждение будет действовать с 16:00 до 23:00 воскресенья по местному времени (с 18:00 до 01:00 по московскому времени).
Ливни начались на востоке Испании 29 октября, что привело к сильным наводнениям. Было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. К спасательным работам подключились около 1 700 военных.
Число погибших только в автономном сообществе Валенсии достигло 202 человек. Власти страны объявили траур с 31 октября по 2 ноября.
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