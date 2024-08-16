Сотни авиарейсов отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна

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Сбои в работе транспортной системы произошли в Японии на фоне приближающегося тайфуна "Ампил". Из-за него в стране отменили сотни авиарейсов, сообщает издание The Japan News.

Авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines отменили 654 внутренних и международных рейса. Такие же меры затронули и воздушные гавани в Осаке, Чубу и Кансае.

В частности, было остановлено движение высокоскоростных поездов между Токио и Нагое. В японской столице ограничили движение поездов в метро по линии Тодзай. Из-за непогоды закрыли и токийский Диснейленд.

По последним данным, без электричества в префектурах Тиба, Токио и Канагава остались свыше 1 тысячи домов.

Скорость тайфуна составляет 20 километров в час. Он движется в северном направлении к префектуре Тиба. Максимальная скорость порывов ветра достигает 216 километров в час. Синоптики отметили, что тайфун пройдет рядом с Японией. Он может привести к оползням и наводнениям на островах Идзу и в регионах Токай, Тохоку и Косинъэцу.

Ранее в Польше два боевых вертолета Ми-8 и Ми-17 оказались повреждены в результате урагана. Во время бушевавшей стихии вертолеты располагались в ангаре, в котором сорвало крышу. Ее обломки повредили технику. По мнению военных, еще два вертолета могли получить повреждения.

