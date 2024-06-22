Ураган повредил два боевых вертолета в Польше

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В Польше два боевых вертолета Ми-8 и Ми-17 оказались повреждены в результате урагана. Об этом сообщает портал Defence24.

По данным издания, во время бушевавшей стихии вертолеты располагались в ангаре, в котором сорвало крышу. Ее обломки повредили технику. По мнению военных, еще два вертолета могли получить повреждения, их осматривают специалисты.

В армии Польши отметили, что нанесенный ущерб оценивается как несерьезный, однако там не рассказали, сколько времени уйдет на восстановление.

Ранее пять человек погибли и 33 пострадали в результате обрушившегося на город Гуанчжоу в южной провинции Китая Гуандун торнадо. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. По информации телевидения, из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.

До этого более 80 тысяч человек остались без света в американском штате Теннеси на фоне урагана. Среди городов, пострадавших от непогоды и в том числе торнадо, есть Кларксвилл.

