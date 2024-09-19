Ущерб от тайфуна "Яги" во Вьетнаме превысил 2 млрд долларов

Фото: ТАСС/Павел Каравашкин

Ущерб от тайфуна "Яги", обрушившегося на северные районы Вьетнама в первую неделю сентября, превысил 2 миллиарда долларов и может вырасти еще, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства и развития сельских районов страны Нгуен Хоанг Хиеп.

Замглавы ведомства обратил внимание, что это самый разрушительный тайфун, который когда-либо переживал Вьетнам. Более того, общий экономический ущерб от этого тайфуна может достичь 2,5 миллиарда долларов, что в пять раз превышает совокупный ущерб, нанесенный стихийными бедствиями за последние три года.

"Яги" обрушился на прибрежную зону северной части Вьетнама 7 сентября. В результате мощного паводка после тайфуна во Вьетнаме погибли и пропали без вести по меньшей мере 324 человека.

Наводнения и оползни в ряде северных провинций привели к гибели 179 человек, еще 145 – числятся пропавшими без вести. В связи с этим премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь призвал министерства, ведомства и власти на местах принять все меры для скорейшего восстановления нормальной жизни.

Тайфун во Вьетнаме вызвал обрушение моста, который служит переправой через реку Красную, из-за чего несколько человек оказались в воде. Некоторые были спасены местными рыбаками.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе встречи с председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна.