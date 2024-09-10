VnExpress: не менее 13 человек пропали без вести после обрушения моста во Вьетнаме

Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

В результате обрушения моста во Вьетнаме, вызванного тайфуном "Яги", не менее 13 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на портал VnExpress.

Инцидент произошел на мосту через реку Красную 9 сентября. В результате обрушения несколько человек оказались в воде.

Точное количество людей, находившихся в автомобилях и двигавшихся на мотоциклах, на данный момент неизвестно. Несколько человек были спасены местными рыбаками, находившимися на значительном расстоянии от места обрушения моста.

7 сентября стало известно, что федерация футбола Вьетнама отложила проведение матча между сборными России и Таиланда из-за надвигающегося супертайфуна "Яги". Позже Российский футбольный союз заявил, что матч между сборными отменили, однако из-за выпадения осадков российская команда не смогла вылететь в Москву.