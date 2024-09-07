Thanh Nien: матч между сборными России и Таиланда во Вьетнаме перенесен из-за тайфуна

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Федерация футбола Вьетнама из-за надвигающегося супертайфуна "Яги" отложила проведение матча между сборными России и Таиланда в рамках товарищеского турнира в Ханое. Об этом пишет вьетнамское издание Thanh Nien.

Матч должны были провести 7 сентября на стадионе "Ми Динь" в 16:00 по московскому времени. В настоящее время обсуждается проведение матча в то же время 8 сентября.

До этого сбои в работе транспортной системы произошли в Японии на фоне тайфуна "Ампил". Авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines отменили 654 внутренних и международных рейса. Такие же меры затронули и воздушные гавани в Осаке, Чубу и Кансае.