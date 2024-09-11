По меньшей мере 324 человека погибли и пропали без вести из-за паводка во Вьетнаме

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Во Вьетнаме по меньшей мере 324 человека погибли и пропали без вести в результате мощного паводка после тайфуна "Яги". Об этом сообщили в департаменте управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, передает ТАСС.

По предварительным данным ведомства, наводнения и оползни в ряде северных провинций привели к гибели 179 человек, еще 145 – числятся пропавшими без вести. В связи с этим премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь призвал министерства, ведомства и власти на местах принять все меры для скорейшего восстановления нормальной жизни.

"Жизнь и здоровье людей должны быть поставлены на первое место, необходимо задействовать всю политическую систему и принять все меры для борьбы с наводнениями и оползнями", – сказал он и рекомендовал внимательно следить за ситуацией на дамбах и водохранилищах.

Также глава правительства подчеркнул, что необходимо в скором времени доставить продукты, пресную воду и медикаменты в изолированные из-за наводнения населенные пункты.

Ранее сообщалось, что тайфун во Вьетнаме вызвал обрушение моста, который служит переправой через реку Красную, из-за чего несколько человек оказались в воде. Некоторые были спасены местными рыбаками. При этом синоптики прогнозировали продолжение ливней на севере Вьетнама вплоть до 12 сентября.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе встречи с председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна.