Путин выразил соболезнования властям Вьетнама из-за последствий тайфуна

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Владимир Путин выразил соболезнования властям Вьетнама в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на территорию страны.

"Знаю, что на днях на Вьетнам обрушился сильный тайфун. Примите, пожалуйста, искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия", – сказал российский лидер в ходе встречи с председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном.

Порядка 87 человек числятся погибшими из-за тайфуна "Яги" во Вьетнаме. При этом 752 жителя получили травмы, еще 70 человек пропали без вести. "Яги" также стал причиной затоплений и оползней в северных провинциях страны.

Кроме того, накануне тайфун вызвал обрушения моста, который служит переправой через реку Красную. В результате произошедшего несколько человек оказались в воде.

При этом точное количество людей, находившихся в тот момент в автомобилях и на мотоциклах на мосту, не установлено. Тем не менее во Вьетнаме распространялись сообщения о по меньшей мере 13 людях, признанных пропавшими без вести после этого случая.