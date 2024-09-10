Число жертв тайфуна во Вьетнаме возросло до 87 человек

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Число погибших из-за тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 87 человек, передает издание VnExpress.

При этом 752 жителя получили травмы, еще 70 человек пропали без вести. "Яги" привел к затоплениям и оползням в северных провинциях Вьетнама. За последние три дня в 25 регионах провинций выпало около 20–40 сантиметров осадков. Кроме того, в ряде северо-западных провинций за этот же период выпало до 76 сантиметров осадков.

Как сообщают местные синоптики, ливни на севере Вьетнама продлятся до 12 сентября.

Помимо этого, 9 сентября тайфун вызвал обрушения моста, проходящего через реку Красную. В результате инцидента несколько человек оказались в воде. Точное количество людей, находившихся тогда в автомобилях и двигавшихся на мотоциклах по мосту, неизвестно, однако сообщалось о не менее 13 человек, считающихся пропавшими без вести.

При этом несколько жителей были спасены местными рыбаками, находившимися на значительном расстоянии от места обрушения моста.

Также 7 сентября федерация футбола Вьетнама отложила проведение матча между сборными России и Таиланда из-за надвигающегося супертайфуна. Позже Российский футбольный союз заявил, что матч между сборными отменили, однако из-за выпадения осадков российская команда не смогла вылететь в Москву.