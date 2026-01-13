Прокуратура проверит информацию о гибели птиц в сетках ТРЦ "Авиапарк"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Правоохранители проверят информацию о гибели птиц в конструкциях ТРЦ "Авиапарк" на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным прокуратуры, под потолком здания установили защитные сетки, которые стали "ловушками" для залетевших туда птиц. Пернатые не могли самостоятельно выбраться из сеточного полотна.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в ведомстве.

Недавно в Сети распространились видеозаписи с фуд-корта торгового центра, на которых были видны запутавшиеся в сетях птицы. Пользователи обвинили "Авиапарк" в жестоком обращении с животными. При этом представители ТРЦ заверили, что попавшие в сети птицы не умирают, так как по вечерам их выпускают на волю.

Позже появилась информация, что "Авиапарк" отказался от использования защитных сеток. Специалисты демонтировали все конструкции.