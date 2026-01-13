Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 17:52

Общество

Прокуратура проверит информацию о гибели птиц в сетках ТРЦ "Авиапарк"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Правоохранители проверят информацию о гибели птиц в конструкциях ТРЦ "Авиапарк" на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным прокуратуры, под потолком здания установили защитные сетки, которые стали "ловушками" для залетевших туда птиц. Пернатые не могли самостоятельно выбраться из сеточного полотна.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в ведомстве.

Недавно в Сети распространились видеозаписи с фуд-корта торгового центра, на которых были видны запутавшиеся в сетях птицы. Пользователи обвинили "Авиапарк" в жестоком обращении с животными. При этом представители ТРЦ заверили, что попавшие в сети птицы не умирают, так как по вечерам их выпускают на волю.

Позже появилась информация, что "Авиапарк" отказался от использования защитных сеток. Специалисты демонтировали все конструкции.

В ТЦ "Авиапарк" решили отказаться от использования защитных сеток для птиц

Читайте также


обществогород

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика