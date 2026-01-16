Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:14

Политика
Главная / Новости /

Постпред США Уолтц: Вашингтон рассматривает все варианты действий в отношении Ирана

В США заявили, что продолжают рассматривать все варианты действий против Ирана

Фото: depositphotos/lkpro

Американские власти сохраняют на рассмотрении все возможные варианты действий в отношении Ирана. С таким заявлением выступил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза всемирной организации.

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп – человек действия, а не бесконечных разговоров, как мы видим в ООН. Он ясно дал понять, что для прекращения бойни все варианты остаются на столе", – цитирует Уолтца РИА Новости.

Чиновник указал, что власти Ирана заявляют о готовности к диалогу, однако их действия якобы говорят об обратном.

Ранее США расширили санкционный список против Ирана, включив в него 11 человек и 13 компаний. В число организаций, на которые распространились рестрикции, вошли фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Сингапура и Великобритании.

Кроме того, по информации СМИ, власти США отправили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Предварительно, на передислокацию уйдет около недели.

В Иране заявляли, что слова Трампа о поддержке протестующих несут угрозу для суверенитета, территориальной целостности и нацбезопасности республики. Тегеран призвал ООН осудить действия американских властей.

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика