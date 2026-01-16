Постпред США Уолтц: Вашингтон рассматривает все варианты действий в отношении Ирана

Фото: depositphotos/lkpro

Американские власти сохраняют на рассмотрении все возможные варианты действий в отношении Ирана. С таким заявлением выступил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза всемирной организации.

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп – человек действия, а не бесконечных разговоров, как мы видим в ООН. Он ясно дал понять, что для прекращения бойни все варианты остаются на столе", – цитирует Уолтца РИА Новости.

Чиновник указал, что власти Ирана заявляют о готовности к диалогу, однако их действия якобы говорят об обратном.

Ранее США расширили санкционный список против Ирана, включив в него 11 человек и 13 компаний. В число организаций, на которые распространились рестрикции, вошли фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Сингапура и Великобритании.

Кроме того, по информации СМИ, власти США отправили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Предварительно, на передислокацию уйдет около недели.

В Иране заявляли, что слова Трампа о поддержке протестующих несут угрозу для суверенитета, территориальной целостности и нацбезопасности республики. Тегеран призвал ООН осудить действия американских властей.