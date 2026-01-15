NewsNation: США перемещают авианосную ударную группу на Ближний Восток

Фото: ТАСС/Zuma

Власти США отправили авианосную ударную группу на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщила корреспондент телеканала NewsNation Келли Майер со ссылкой на источник.

По ее данным, ударная группа перемещается из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования. Предварительно, на передислокацию уйдет около недели.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией в Иране. По его словам, администрация США получила информацию о том, что в Тегеране прекратились "убийства и казни протестующих".

В Иране заявили, что слова Трампа о поддержке протестующих несут угрозу для суверенитета, территориальной целостности и нацбезопасности республики. Тегеран призвал ООН осудить действия американских властей.