Иран временно закрыл воздушное пространство над страной

Фото: depositphotos/Chalabala

Иранские власти приняли решение временно закрыть воздушное пространство над территорией республики. Об этом сообщил сервис Flightradar24 в соцсети X.

Аэропорты Ирана будут принимать только международные рейсы, имеющие специальное разрешение. Воздушное пространство будет закрыто в течение двух часов.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Ирана начали готовиться к отключению страны от глобального интернета в связи с протестами. В республике был внедрен "белый список" сайтов, среди которых есть внутренние мессенджеры, поисковые системы и собственный стриминговый сервис с одобренными государством видеороликами.

Беспорядки в Иране вспыхнули в декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты, вызвавшей рост цен. Спустя время протесты переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер. Митингующие выражали недовольство существующим строем.

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать участников протестных акций в стране по всей строгости закона. В свою очередь, Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков.