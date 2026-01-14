Guardian: власти Ирана планируют отключить страну от глобального интернета

14 января, 08:24Политика
Фото: 123RF.com/aapsky
Власти Ирана начали готовиться к отключению страны от глобального интернета. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Guardian.
Отмечается, что сначала в стране был внедрен "белый список" сайтов, среди которых есть внутренние мессенджеры, поисковые системы и собственный стриминговый сервис с одобренными государством видеороликами.
Как сказано в публикации, начальная версия закрытого интернета в Иране уже работает и полностью контролируется властями. Она практически отделена от внешнего мира и является даже более ограниченной, чем китайская модель.
По словам журналистов, решение отключить Иран от глобального интернета местные власти могут принять в связи с протестами в стране.
Беспорядки в Иране вспыхнули в декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты, вызвавшей рост цен. Спустя время протесты переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер. Митингующие выражали недовольство существующим строем.
В начале января 2026 года в районе Садаф протестующие подожгли несколько религиозных текстов, в том числе Коран. Некоторые из участников беспорядков попытались атаковать городскую мечеть.
Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать участников протестных акций в стране по всей строгости закона. В свою очередь, Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков.
