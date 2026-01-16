Форма поиска по сайту

Музей "Ельцин Центра" убрал упоминания об иноагентах

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Музей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге убрал какие-либо упоминания о лицах, признанных Минюстом РФ иноагентами. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В частности, в центре пропали упоминания экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, музыканта Андрея Макаревича (оба признаны в России иноагентами) и прочих лиц из этого реестра.

"Это произошло еще в начале осени, сразу же, как вступили в силу поправки к закону об иноагентах", – объяснила замдиректора музея Людмила Телень.

С 1 сентября 2025 года иноагентам запретили проводить в РФ любые просветительские и образовательные мероприятия: мастер-классы, лекции и круглые столы. До этого подобное ограничение действовало только для мероприятий для несовершеннолетних.

Также иноагенты больше не могут получать муниципальную финансовую помощь и состоять в органах управлениях госкорпораций. Если же книжные магазины будут продавать произведения таких авторов, они не смогут претендовать на финансовую поддержку муниципалитетов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о необходимости более широкого информирования общества о конкретном вреде, который наносят государству иноагенты. По ее словам, для реализации такого подхода потребуется изменить ряд законов, но это позволит получить четкое понимание ситуации.

