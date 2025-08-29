Студенткам увеличат пособия по беременности и родам с 1 сентября 2025 года

Фото: depositphotos/AlexLipa

Несколько важных нововведений вступят в силу в России с 1 сентября 2025 года. В частности, повысятся госпошлины за некоторые услуги и начнут действовать штрафы за поиск экстремистских материалов в Сети.

Образование

С 1 сентября в школах установят новые нормативы времени на выполнение домашних заданий. Для первоклассников отвели 1 час, для учеников вторых и третьих классов – не более 1,5. В четвертом и пятом классах теперь разрешается тратить на проработку изученного материала максимум 2 часа. В 6–8-х классах – не больше 2,5 часа, а ученикам с девятого по одиннадцатый – до 3,5.

Кроме этого, установлен норматив по количеству проведений контрольных и проверочных работ, а также ВПР. Все это не должно занимать более 10% времени от уроков.

Также в новом учебном году вводится "единое расписание уроков и единое планирование". Теперь четко обозначены содержание уроков, обязательные темы для изучения, количество часов на каждый предмет, число контрольных и проверочных. При этом для учеников младших классов предусмотрено чередование легких и сложных дисциплин. В то же время школы смогут адаптировать расписание под себя.

В учебную программу тоже внесли изменения: шести- и семиклассники не будут изучать обществознание. Его заменят уроками истории родного края, на которые выделено 34 часа. Для восьмых и девятых классов обществознание оставят: оно будет проходить один раз в неделю.

Нововведения коснутся и школьной формы: с 3 сентября в силу вступит ГОСТ, где прописаны требования к материалам, фасону, цветовому диапазону и дизайну одежды. Однако школы имеют право устанавливать и свои требования к внешнему виду учеников, уточнял министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кроме этого, в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, а также Чечне, Мордовии и ЛНР классные руководители начнут выставлять оценки за поведение среди учеников 1–8-х классов.

Также в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях с 1 сентября запустится пилотный проект новой системы оплаты труда учителей: 70% составит фиксированный оклад, а 30% – компенсационные и стимулирующие выплаты. Также для педагогов установили норму работы в неделю с учетом специальности: для учителей – 18 часов, для воспитателей, педагогов-психологов, соцработников и других педагогических сотрудников – 36 часов.

Финансы

С 1 сентября в России вводится период охлаждения для потребительских кредитов. Суммы от 50 до 200 тысяч рублей поступят на счет через 4 часа, а от 200 тысяч – через 48. В то же время это не коснется ипотечных, образовательных и автокредитов (если средства автоматически поступают на счет автодилера), а также займов на рефинансирование без увеличения их размера.

Меры затронут и банкоматы: если операция покажется подозрительной, банк имеет право на двое суток запретить снимать более 50 тысяч рублей в день. Это нужно для оценки, не находится ли клиент под воздействием мошенников и не совершает ли за него операцию аферист, объясняли в Банке России. Среди критериев, по которым процесс могут расценить как мошенническую схему, авторизация в интернет-банке с другого номера телефона, не типичное для владельца карты место снятия наличных и рост активности звонков абоненту минимум за шесть часов до финансовой операции.

Также с 1 сентября вступят в силу новые правила работы кредиторов: им запретят взыскивать долги или начислять пени по кредитам с наследника умершего до выступления в наследство. Таким образом, ограничения вводятся на полгода, если закон или решение суда не предусматривают иной срок для вступления в права наследования.

Еще с 1 сентября покупателям не смогут навязывать дополнительные услуги и товары: для допуслуг теперь необходимо письменное согласие. В случае навязывания у клиента появится право отказаться от оплаты или потребовать возврат средств, если их уже списали.

Также с сентября заработает сервис "второй руки", который поможет защитить наиболее уязвимых граждан, в частности пенсионеров. Владельцы банковских карт смогут передавать родственникам или близким право на подтверждение или отклонение денежных переводов в течение 12 часов с момента уведомления. Мера в том числе усилит контроль родителей за переводами подростков, чтобы они не вовлеклись в дропперские схемы. Механизм будет распространяться как на денежные переводы с использованием банковских карт, Системы быстрых платежей, так и на снятие наличных.

Пособия по беременности и зарплаты

С 1 сентября студенткам увеличат пособия по беременности и родам: его размер рассчитают исходя из данных регионального прожиточного минимума. За неполные 5 месяцев средний размер выплаты по России составит порядка 90 тысяч рублей. Раньше сумма варьировалась от 9,3 до 23,3 тысячи и выплачивалась в размере стипендии за 140 дней.

Кроме того, иначе начнет рассчитываться средний заработок. Теперь в нем станут учитывать премии и денежные поощрения, прописанные в системе оплаты труда, объясняли в Госдуме. Все это повлияет на размер отпускных, которые в большинстве случаев увеличатся.

Соцсети

С 1 сентября нельзя будет размещать рекламу в соцсетях Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также других нежелательных и экстремистских информационных ресурсах. Согласно закону, физлицам (включая самозанятых) грозит штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, ИП и должностным лицам – от 4 до 20 тысяч и юрлицам – от 100 до 500 тысяч.

Причем ограничения распространяются не только на новую, но и на старую рекламу. Однако нововведение не касается корпоративных аккаунтов, постов, где нет призывов приобрести что-либо, а также экспертных материалов и публикаций, которые подходят под формат "лайфстайл".

Также с 1 сентября вступает в силу штраф за умышленный поиск экстремистских материалов. Список запрещенной информации находится в реестре Минюста, куда попадают сайты, книги, аудио, видео и другой контент. В качестве наказания предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме этого, под запрет подпала реклама VPN, за которую тоже положен штраф от 50 до 500 тысяч рублей. При этом наказание за использование подобных сервисов не предусмотрено.

Пропаганда деструктивных течений

С 1 сентября вступит в силу закон о запрете пропаганды наркотиков. Нарушителям грозит штраф до 1,5 миллиона рублей, а также заключение под стражу до 2 лет. При этом действие документа не касается материалов, где "наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла", – в таком случае нужно будет ставить специальную маркировку. Также это не затронет материалы, опубликованные до 1 августа 1990 года, когда вступил в силу закона СССР о СМИ.

Еще одно ограничение касается фильмов: если они будут пропагандировать отказ от деторождения, им не выдадут прокатные удостоверения. Те ленты, которые его получили ранее, но при это содержат запрещенную информацию, могут лишиться разрешения.

Информация, пропагандирующая отказ от деторождения, тоже будет блокирована. При этом Роскомнадзор сформулировал критерии, на основании которых будет действовать мера:



информация направлена на убеждение в отказе от рождения детей или оправдание такого решения;

формирует положительное отношение к чайлдфри или "искаженное представление о социальной равноценности" рождения детей и отказа от этого;

указывает на преимущества отказа от рождения детей;

создает отрицательный образ беременности, материнства и отцовства.

При этом под запрет не подпадает пропаганда монашества.

RuStore и Max

На всех смартфонах и планшетах, в том числе на iOS и Xiaomi HyperOS, с 1 сентября должен быть установлен магазин приложений RuStore. Таким образом разработчикам гаджетов нельзя будет ограничивать работу отечественных программ, а также возможность их оплаты.

Кроме того, на всех устройствах будут предустанавливать мессенджер Max, который в списке программ станет заменой "VK Мессенджер".

Госпошлины

За постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания с 1 сентября нужно будет заплатить госпошлину 500 рублей, а за продление временного пребывания – 1 тысячу. В 4,2 тысячи обойдется выдача (переоформление) патента иностранцу или лицу, которое не имеет гражданства. В свою очередь, выдача дубликатов разрешений на работу или внесение изменение в них будет стоить 2,1 тысячи рублей.

Кроме того, выдача национального водительского удостоверения на пластиковой основе теперь обойдется в 4 тысячи, а на пластиковой основе нового поколения – в 6 тысяч. Также подорожало международное водительское удостоверение – до 3,2 тысячи, а государственные регистрационные знаки для авто – до 3 тысяч. Госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС обойдется в 1,5 тысячи на бумажной основе и 4,5 тысячи на пластиковой. А паспорт транспортного средства с осени обойдется в 1,2 тысячи рублей.

Транспорт

С 1 сентября не все граждане, имеющие водительские права, смогут сесть за руль. Среди них те, у кого диагностировали детский и атипичный аутизм, а также синдром Аспергера. Подробнее о заболеваниях можно узнать в обновленном списке противопоказаний для управления транспортным средством.

Изменится и процедура медосвидетельствования: теперь интервал между продувками алкотестером вырастет с 15–20 до 15–25 минут. Если водителя заподозрят в употреблении алкоголя или наркотиков, он будет подписывать добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

Кроме этого, в сентябре вырастут штрафы до 7,5–10 тысяч рублей, если автомобилист не уступит дорогу спецтранспорту со спецсигналами. Кроме того, в случае лишения за это прав минимальный срок теперь составит 6 месяцев. Максимальный, в 1 год, останется прежним.

Изменения затронут и сервис каршеринга в столице: с 1 сентября пользователи не смогут воспользоваться арендой машин без прохождения верификации через mos.ru. Это нужно для повышения безопасности поездок, отметил Сергей Собянин. Ранее опцию внедрили для курьеров и пользователей электросамокатов, что, по словам мэра, показало свою эффективность.

Также с 1 сентября можно будет купить билеты на поезда дальнего следования с помощью биометрии. Опция доступна, если у перевозчика есть такая возможность, а данные клиента есть в Единой биометрической системе (ЕБС).

Связь

С начала сентября россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Сделать это можно будет через "Госуслуги" или в МФЦ.

Кроме того, вступят в силу штрафы за передачу своего номера другим лицам: наказание составит до 50 тысяч рублей для физлиц и до 200 тысяч для юридических. В то же время это не коснется ситуаций, если кому-то нужно было быстро позвонить или подключиться к интернету, а также при покупке близким родственникам. Такое же наказание последует в случае передачи данных, которые нужны для регистрации и авторизации в Сети. Исключение составляет предоставление логина и пароля с согласия пользователя, если это необходимо для законного использования ресурса.

Все эти меры необходимы для защиты граждан от мошенников, объясняли власти.

Ограничения для иноагентов

С 1 сентября лицам, признанным в РФ иностранными агентами, запретят проводить любые просветительские и образовательные мероприятия. В их числе мастер-классы, лекции и круглые столы. Ранее же подобное ограничение действовало только для мероприятий для несовершеннолетних.

Также иноагенты не смогут получать муниципальную финансовую помощь и состоять в органах управлениях государственных корпораций. Если же книжные магазины будут продавать произведения таких авторов, они не смогут претендовать на финансовую поддержку муниципалитетов.

Лечение и первая помощь

С 1 сентября фельдшерам и акушеркам разрешат оказывать первичную и скорую медицинскую помощь, если не хватает профильных врачей или они временно отсутствуют. Кроме этого, медработники среднего звена получат право заменять лечащих врачей: терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

Мера должна повысить доступность медицинской помощи, отмечали в Госдуме.

Дачные участки

Начиная с сентября владельцы участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах, не смогут на них зарабатывать. Незаконным в том числе будет открытие на территории питомников, хостелов, магазинов, автосервисов и других объектов, не подходящих под определение "для личных нужд".

Помимо этого, с 1 сентября начнут работать критерии, по которым определят неиспользуемые садовые, огородные и приусадебные участки. Например, если более чем половина их площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более метра, деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения.

В свою очередь, для участков, предназначенных для строительства, таким параметром станет отсутствие построенного и оформленного в течение пяти лет здания или сооружения (исключением будут случаи, когда в разрешительных документах указаны другие сроки). При этом если на участке уже есть постройка, ее нужно содержать в порядке.

Уточняется, что новые правила не затронут земли для производственной деятельности, промышленные, а также для туристического и рекреационного значения.