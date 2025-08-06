Минпросвещения опровергло введение единой формы для российских школьников

Фото: 123RF/kuzmichstudio

Минпросвещения России не утверждало новую единую школьную форму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в министерстве, учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников, а также в соответствии с законом об образовании.

При этом, отметили в ведомстве, в соответствии с приказом Росстандарта были установлены общие требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу 3 сентября.

"Прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность", – говорится в сообщении.

Ранее Минпросвещения представило образец сшитой по обновленным требованиям школьной формы. С момента вступления ГОСТа в силу производители обязаны соблюдать новые стандарты.

В свою очередь, стилист Владислав Лисовец усомнился в удобстве такой одежды, обратив внимание на крой и детали дизайна. Кроме того, его смутили цветовая гамма и общий визуальный посыл.

