Адвокат Князев: сбор денег в школах законен только в случае, если этим занимаются родители

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Сбор средств можно считать законным в школах только в том случае, если его организуют родители по своей воле. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на председателя Московской коллегии адвокатов, директора компании "Князев и партнеры" Андрея Князева.

Эксперт объяснил, что все сборы средств, которые организует школьная администрация на нужды класса, незаконны. Исключением являются лишь ситуации, когда деньги собирает родительский комитет по своей инициативе.

Князев отметил, что именно родители занимаются сбором денег на подарки учителям, а также девочкам и мальчикам на 8 марта и 23 февраля соответственно. Школа же к этому не имеет никакого отношения, подчеркнул адвокат.

"Школа хорошо сравнительно финансируется. А если со стороны администрации, то, конечно, это нарушение и как минимум это превышение служебных полномочий", – обратил внимание эксперт, добавив, что в этом случае могут последовать или кадровые перестановки, или привлечение к административной ответственности.

Адвокат также указал на то, что такие предметы и вещи, как шторы, должны быть предоставлены классам в рамках базового финансирования.

Между тем в этом году стоимость минимального набора для подготовки к школе составила 16,2 тысячи рублей, что оказалось на 7% выше прошлогоднего уровня. В составе – школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, футболка, кроссовки, дневник, пенал и комплект тетрадей.

Самый дорогой элемент – рюкзак. На него необходимо потратить более 4 тысяч рублей. Школьная форма выходила примерно в 3,1 тысячи рублей, дополнительные брюки или юбка стоили еще около 1 тысячи рублей.

